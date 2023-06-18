  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Müjdeyi verdi: Doğalgaz boru hattı projesini satın aldı

Köşeye sıkışan YPG'li Salih Müslüm böyle ağladı!

Neyse ki Türkiye’de değil! Mansur Yavaş'ın ikizi bulundu

Mısır’da manastır kütüphanesinde bir incilin kapağın yapıştırılmış olarak bulundu! İşte Resulullah’ın kutsal emanetleri

'Abdüllatif Şener işaret fişeği' deyip bombayı patlattı! Birçok vekil AK Parti'ye geçecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Türkiye'ye duyurdu: Cebinde, bankada altını, doları olanlar dikkat!

Tüm Türkiye’ye örnek olacak! Bu ilçede anonsla eleman aranıyor

Ekrem İmamoğlu YKS'ye giren öğrenci ve ailelerini çileden çıkardı!

İstanbul'da LGBT'ye geçit yok! Taksim'de yollar barikatlarla kapatıldı

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgası büyüyor! O mesajı gören şok oldu
Gündem Lastiği patlayan araç takla attı!
Gündem

Lastiği patlayan araç takla attı!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 23:55:00 -
Lastiği patlayan araç takla attı!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, L.Ö.’nün kullandığı otomobil, Esence Mahallesi’nden Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Orman İşletme Müdürlüğü'nün Genek deposu yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilerek taklalar atan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile araç içerisindeki 4 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23