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Lastiği fırlayan otomobil refüjde durabildi

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada lastiği fırlayan otomobil refüje çarparak durabildi.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Lastiği fırlayan otomobil refüjde durabildi

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada lastiği fırlayan otomobil refüje çarparak durabildi.


Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolu Düzce kesiminde Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Nevzat K.’nin kullandığı 34 BLS 105 plakalı hafif ticari araç, Gümüşova Rampaları mevkisine geldiğinde aracın tekeri çıktı. Fırlayan lastiği nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü Nevzat Köse, refüje çarparak durabildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracın yanma ihtimaline karşın kaza yerine giderek aracın elektrik ve yakıt aksamını kapattı. Yaralının olmadığı kazada otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
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