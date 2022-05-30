Lassina Traore kimdir, nereli kaç yaşında? Lassina Traore kariyeri!

Lassina Traore (12 Ocak 2001 doğumlu), Ukrayna Premier Ligi ve Burkina Faso milli takımında Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk için forvet olarak oynayan Burkinabé profesyonel bir futbolcu.

Traore, futbol kariyerine memleketi Bobo-Dioulasso , Burkina Faso'da Rahimo FC'nin gençlik kademelerinde başladı . Ajax tarafından keşfedildi ve kulüplerin uydu kulübü Ajax Cape Town'da yasal olarak Amsterdam'a transfer olacak yaşa gelene kadar oyalandığı Güney Afrika'ya getirildi.

18. doğum gününden kısa bir süre sonra Traoré , üç buçuk yıllık bir sözleşmeyle Ocak 2019'da Ajax'a katılarak Avrupa'ya taşındı. Daha önce Burkina Faso'da Rahimo için oynamıştı ve Güney Afrika'daki Ajax Cape Town kitaplarında yer aldı ve Hollanda'ya gitmeden önce yedek takımın en skorer oyuncusu olarak bitirdi.

Traore, 8 Mayıs 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax'ın Tottenham Hotspur'a rövanş maçında aldığı önemli mağlubiyetle ilk kez yedek kulübesine seçildi ve ilk maçına Utrecht karşısında 4-1'lik galibiyetin son saniyelerinde çıktı. dört gün sonra ligde. 27 Ekim 2019'da Feyenoord'a karşı 4-0'lık bir galibiyette geç yedek olarak ilk takım maçına çıkması için beş aydan fazla beklemesi gerekecekti. 24 Ekim 2020'de Traoré, VVV- Venlo'ya karşı 13-0 kazandıkları rekor bir lig galibiyetinde beş gol attı ve üç asist daha yaptı. Üç gün sonra, Traore bir penaltı kazandı ve Avrupa kupalarındaki ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Atalanta'ya 2-2 berabere kaldıkları maçta attı.

18 Haziran 2021'de Traoré'nin Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'e 10 milyon € karşılığında transfer olduğu açıklandı. 22 Eylül'de Traoré, Shakhtar'ın 2021 Ukrayna Süper Kupası'nda rakibi Dinamo Kiev'i 3-0 yendiği maçta iki gol attı.

Traore, Burkina Faso formasıyla ilk uluslararası maçına 4 Mayıs 2017'de Benin'e karşı oynadığı hazırlık maçında çıktı. Lassina Traore 1.83 m'de dikkate değer bir uzunluğa sahip değil, ancak kaslı yapısı onu fiziksel bir oyun stili için çok uygun kılıyor. Bir takım oyuncusu olarak tipik bir ' hedef adam ' olmanın ötesinde teknik olarak yetkindir.

Traore'nin annesi eski bir profesyonel futbolcuydu ve Burkina Faso kadın milli futbol takımının kaptanlığını yapıyordu. Kuzeni Bertrand Traoré , aynı zamanda Aston Villa'da sağ kanat oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcu.