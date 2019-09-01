0553 313 94 23

Lassa'dan bisiklet sporuna destek

- Brisa'nın öncü markası Lassa, 2020 yılında Sakarya'da gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorlarından biri oldu

01 Eylül 2019 Pazar 17:14
Lassa'dan bisiklet sporuna destek


SAKARYA (AA) - Brisa'nın öncü markası Lassa, 2020 yılında Sakarya'da düzenlenecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorluğunu üstlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lassa, belediyenin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2020'de kentte gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorlarından biri oldu.

Brisa İzmit Fabrikası'nda, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Direktörü Aziz Sırnaç ve Lassa Bisiklet Takımı'nın katılımıyla imza töreni düzenlendi.


- "Sakarya'da pedal çeviren şehir imajını yaygınlaştıracağız"


Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada, bisiklet sporunun Türkiye'deki başarısına değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada ülkemiz için hatta dünya için bir gurur kaynağı olan ve başarı trendini yakalamış, hem kalitesiyle hem de yapmış olduğu sosyal aktivitelerle gerçekten ülkemizde adından söz ettiren Brisa Lassa'yı tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere 2020 Dünya Dağ Bisikleti Turnuvası Sakarya'mızda gerçekleştirilecektir. 2020 yılında şehrimizde düzenlenecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın ana sponsorlarından biri olan Lassa ile imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, Lassa nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Şampiyonanın Sakarya'da yapılacak olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten Yüce, "Hem bisiklet kültürünün yaygınlaşması hem de şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu şampiyonaya şehir olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. Bisiklet takımımızın başarılarının yanı sıra şehrimizin her alanına yayılan bir farkındalık oluşturacak, Sakarya'da pedal çeviren şehir imajını yaygınlaştıracağız. 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz MTB Cup yarışlarına tüm bisiklet sevdalılarını davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel de Türkiye'de sporun ve sporcunun gelişimine katkı sunduklarını söyledi.

Lassa'nın Türkiye'de doğup 80'e yakın ülkede başarı kazanan, ülkenin en güçlü markalarından biri olduğunu dile getirerek, "Her zaman Türk sporunun gelişimine ve gelişmesine katkı sağlamak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Ülkemizde bisiklet sporuna Lassa Bisiklet Takımı ile destek vermeye 40 yıl önce başladık. Her zaman birçok başarıya imza atmış olan takımımız hem ulusal hem de uluslararası arenada ülkemizi temsil etmektedir. Lassa olarak, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ile etkinlikte hem organizasyona hem de Lassa Bisiklet Takımı ile sporcularımıza sağlam bir destek sunacağız. Sporcularımız, yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız ile şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de 2020 yılında Sakarya'da düzenlenecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana araç sponsorluğunu üstlenmişti.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:14
  1. Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası
  2. Lassa
  3. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunlu balıkçılar denizden 120 kasa istavritle döndü
    1. Samsunlu balıkçılar denizden 120 kasa..
    2. Lübnan Cumhurbaşkanına Türkiye'den..
    3. 100 milyon birinci fidanı..
    4. Annesinin terör örgütünden kurtardığı..
    5. MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    7. TOKİ Konya Meram Gödene evlerine ne..
    8. Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması..
    9. Netanyahu’dan Yahudi yerleşimlerini..
    10. İran'dan nükleer anlaşmaya uymamada..
    11. Dünya Kürek Şampiyonası sona erdi
    12. Kuş üreticileri başkanını seçti
    13. Esenler’de gerçekleştirilen Uçurtma..
    14. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    15. Verdiği sözleri 20 günde yerine getirdi
    16. Vali Arslantaş, demir madeninde..
    17. Lassa'dan bisiklet sporuna destek
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti,..
    19. Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar..
    20. TOKİ Kırıkkale Merkez Yenimahalle..
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak