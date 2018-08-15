Lask Linz Beşiktaş BJK maçı saat kaçta hangi kanalda? Lask Linz Beşiktaş maçı hakemi kim? Lask Linz-Beşiktaş kadrosu

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçında Lask Linz- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 30. Avrupa kupası maçına çıkacak. Lask Linz Beşiktaş maçı saat kaçta, Las Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda? Lask Linz Beşiktaş maçı kadrosu ve Lask Linz Beşiktaş maçı hakemi kim? İşte ? Lask Linz Beşiktaş maçı detayları…

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki B36 Torshavn maçlarını kazanan Siyah Beyazlı takım-Beşiktaş Avusturya temsilcisi LASK Linz ile eşleşmiş ve ilk maçı Babel'in attığı golle 1-0 kazanmıştı. Kara kartal bu kez deplasmanda karşılaşacağı Lask Linz’i tekrar yenerek adını UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna yazdıracak. Hafta sonu oynadığı Akhisarspor maçını da kazanarak 2018-2019 sezonuna hızlı Beşiktaş, LASK Linz'i de devirirse Partizan-Nordsjaelland ikilisinden biriyle eşleşecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Partizan deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş, LASK Linz maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti; Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Fatih, Vida, Pepe, Roco, Adriano, Caner, Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Güven, Larin, Alpay, Love, Negredo

LASK Linz - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşa henüz belli değil. Maçı yayınlayacak kanal belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz. Bu arada maçın canlı skor takibi, golleri ve detaylar sitemizde yer alacaktır.

LASK LİNZ BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Linzer Stadı'nda oynanacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

Beşiktaş'ın Avusturya kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Domagoj Vida, Pepe, Enzo Roco, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Cyle Larin, Alpay Çelebi, Vagner Love, Alvaro Negredo

LASK Linz'in kadrosu

Kaleciler: Filip Dmitrovic, Alexander Schlager, Thomas Gebauer, Tobias Lawal

Defans: Gernot Trauner, Christian Ramsebner, Markus Wostry, Philipp Wiesinger, Emanuel Pogatetz, David Bumberger, Maximilian Ullmann, Reinhold Ranft

Orta saha: Doğan Erdoğan, James Holland, Nemanja Celic, Peter Michorl, Florian Jamnig, Dominik Frieser, Thomas Goiginger, Alexander Riemann, Fabian Benko, Joao Victor,

Forvet: Samuel Tetteh, Yusuf Otubanjo

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.