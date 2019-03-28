Lapsekili Vücut Geliştirme Şampiyonu Şener’e Belediye Başkanı Yılmaz’dan destek

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde kendi yaş kategorisinde 2’nciliği kazanan Salih Şener’e (21) Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’dan destek geldi.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde kendi yaş kategorisinde 2’nciliği kazanan Salih Şener’e (21) LapsekiBelediye Başkanı Eyüp Yılmaz’dan destek geldi. Yarışmada Çanakkale’nin Lapseki ilçesini temsil eden genç sporcu Avrupa’da yapılacak organizasyon için vize aldı. Lapseki AK Parti Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın makamında kabul ettiği başarılı sporcu Salih Şener yurt dışında yapılacak olan müsabaka öncesinde makam ziyaretlerinde bulundu. Şener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " Antalya’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ikinci oldum. Fakat, bir ay içerisinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda birinciliğin tarafıma devredilmesi söz konusu olabilir. Bir doping değerlendirmesi olacak. Buna rağmen her iki durumda da Çanakkale’yi yurt dışında temsil etme vizesini elde ettim. Sağ olsun Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz bana destek olma sözü verdi. Kazandığım başarılar dolayısıyla da tebrik etti. 2018 yılında da Türkiye ikinciliği ve Avrupa yedinciliği elde ettim. Bana verilecek destek ve imkanlarla daha da iyi bir konuma erişeceğime inanıyorum. Beni bu mücadelemde yalnız bırakmayan Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz Salih Şener’in büyük başarılara imza atarak ilimizi ve Lapseki ilçesinin adını duyurduğunu ifade ederek kendisine başarılar diledi. Şener’in Avrupa’da gerçekleşecek müsabakalarda daha iyi neticeler alacağına inandığını kaydeden Başkan Yılmaz, " Kendisine başarılar diliyoruz. ilçemiz adına spor dalında büyük bir değer. Önünde güzel bir spor kariyeri var. Kendisi çok çalışkan ve başarılı bir sporcu. yerel yönetim olarak Salih Şener’e sahip çıkacağız" dedi.