Lapseki’de SODAM açıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde faaliyete geçen Sosyal Destek Merkezi (SODAM) için resmi açılış töreni yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun da katılımlarıyla kurdele kesimi gerçekleşti. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "İlçemizde alt gelir gurubunda bulunan dezavantajlı ve yoksul kadınlarımızın toplumda yaşanan tüm gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları bu gelişme ve yeniliklere ayak uydurmalarını sağlayarak üretken olabilecekleri ve yörenin yaşam koşullarına uygun çalışmalarda bulunmak üzere katma değer yaratılması ve öz güvenlerinin geliştirilmesine yönelik olarak SODAM’ı ilçemize kazandırmış bulunuyoruz" dedi.

Grup Başkanveklili Turan beraberinde Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte sınıfları gezdi. Kreş bölümünde çocuklarla yakında ilgilenen Turan, kursiyerlerle kısa kısa sohbet etti.