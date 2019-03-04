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Lapseki’de sezonun son sürek avı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sezonun son sürek avı yapıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:44
Lapseki’de sezonun son sürek avı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sezonun son sürek avı yapıldı.


Lapseki’de sezonun son sürek avı yapıldı. Aralarında Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın da yer aldığı Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü bünyesindeki 75 sporcu sezonun son sürek avında bir araya geldi. Kulüp Başkanı Saffet Sargut yaban domuzları ile mücadele kapsamında sezonu kapattıklarını ifade ederek, "Lapseki ilçesi, belde ve köyleriyle büyük bir tarım arazisine sahip. Domuzların ekili alanlara verdiği büyük zararlar ile mücadelede sürek avlarını gerçekleştiriyoruz. Yaban domuzları çok hızlı üreyen ve büyüyen bir canlı. Ekosisteme zarar vermeden doğal bir döngü içerisinde mücadelemiz devam edecektir. Ben katılan tüm avcı kardeşlerime, ağabeylerime ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:44
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