Lapseki’de muhtarlarla buluşma toplantısı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun katılımlarıyla muhtarlarla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmen Evinde verilen kahvaltının ardından Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ilçede yürütülen faaliyetler hakkında kısa bilgiler verdi. Grup Başkanvekili Turan muhtarlara yönelik yaptığı açıklamasında sonraki seçimlere kadar aralıksız olarak hizmete devam edeceklerini söyledi. "Muhtarları üzen beni üzer" diyen Turan, tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışacaklarının mesajını verdi.

Yapılan açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden oturumda köy muhtarlarına söz verilerek sorunlar dinlendi. Programa katılanlar arasında idari amirler ve siyasiler de yer aldı.