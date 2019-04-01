Lapseki’de Eyüp Yılmaz kazandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde AK Parti’li Eyüp Yılmazresmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi.

Lapseki’de evlerinden çıkan yüzlerce vatandaş zafer çığlıklarıyla ilçe sokaklarında ortak sevinç yaşadı. Lapseki Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde toplanan seçmenlere yönelik balkon konuşması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan seçmenlere teşekkür etti.

Yüzlerce vatandaşa hitap eden Turan, 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlere atıfta bulunarak, " Geçtiğimiz seçimlerdeki gibi ucu ucuna değil eze eze kazanan Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz’a destek olmak için burada toplandık" dedi. “Lapseki iş yapana, hizmet edene oy verir” diyen Turan, " Kapı kapı gezen partimiz tüm teşkilatlarına ve MHP partisi teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yılı şekillendirecek hizmet kadroları iş başına geldi. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

Balkon konuşmasıyla seçmenleriyle kucaklaşan Eyüp Yılmaz," Gecenin bu saatine kadar beklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yaklaşık 45 gündür durmak bilmeden ev ziyaretleriyle bütün vatandaşlarımızın ellerini sıkarak çalıştınız. Bu akşam sizler ve Lapseki kazandı. Olması gereken buydu. Lapsekililerin desteği ile eze eze aldığımız için bu mutluluk size yakışır. Şuandan itibaren Lapseki’nin belediye başkanıyım ve siyaset bu akşam sona erdi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Meydanlarda kirli siyaset yapmayın dememize rağmen hep kirli siyaset yaptılar. Yarın-öbür gün Çınar altında çay içerken yüzümüze nasıl bakacaksınız. İftira atanlara yazıklar olsun. Onları Allah’a havale ediyorum. Bu işler kolay değildir. Lapseki’ye bir dönemde yapılan hizmetlere bakın. Çıkın eserlerinizi yaptıklarınızı anlatın dedim. Ama onlar iftira attı. Elbette ki eksiklerimiz ve yapamadıklarımız olmuştur. Yeni dönemde yeni kadrolarımız ile daha fazla sorumluluk alarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan ilan ediyorum 24 saat evim, telefonum ve gönlüm size açık olacak. Yapacağımız çok iş var. Yarın sabahtan itibaren çalışmalara başlıyoruz. Bu bölgenin yıldızı Lapseki olacak ve sizlerde değişimi göreceksiniz" dedi.