0553 313 94 23

Lapseki’de Eyüp Yılmaz kazandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde AK Parti’li Eyüp Yılmazresmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:20
Lapseki’de Eyüp Yılmaz kazandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde AK Parti’li Eyüp Yılmazresmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi.


Lapseki’de evlerinden çıkan yüzlerce vatandaş zafer çığlıklarıyla ilçe sokaklarında ortak sevinç yaşadı. Lapseki Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde toplanan seçmenlere yönelik balkon konuşması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan seçmenlere teşekkür etti.


Yüzlerce vatandaşa hitap eden Turan, 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlere atıfta bulunarak, " Geçtiğimiz seçimlerdeki gibi ucu ucuna değil eze eze kazanan Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz’a destek olmak için burada toplandık" dedi. “Lapseki iş yapana, hizmet edene oy verir” diyen Turan, " Kapı kapı gezen partimiz tüm teşkilatlarına ve MHP partisi teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yılı şekillendirecek hizmet kadroları iş başına geldi. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.


Balkon konuşmasıyla seçmenleriyle kucaklaşan Eyüp Yılmaz," Gecenin bu saatine kadar beklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yaklaşık 45 gündür durmak bilmeden ev ziyaretleriyle bütün vatandaşlarımızın ellerini sıkarak çalıştınız. Bu akşam sizler ve Lapseki kazandı. Olması gereken buydu. Lapsekililerin desteği ile eze eze aldığımız için bu mutluluk size yakışır. Şuandan itibaren Lapseki’nin belediye başkanıyım ve siyaset bu akşam sona erdi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Meydanlarda kirli siyaset yapmayın dememize rağmen hep kirli siyaset yaptılar. Yarın-öbür gün Çınar altında çay içerken yüzümüze nasıl bakacaksınız. İftira atanlara yazıklar olsun. Onları Allah’a havale ediyorum. Bu işler kolay değildir. Lapseki’ye bir dönemde yapılan hizmetlere bakın. Çıkın eserlerinizi yaptıklarınızı anlatın dedim. Ama onlar iftira attı. Elbette ki eksiklerimiz ve yapamadıklarımız olmuştur. Yeni dönemde yeni kadrolarımız ile daha fazla sorumluluk alarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan ilan ediyorum 24 saat evim, telefonum ve gönlüm size açık olacak. Yapacağımız çok iş var. Yarın sabahtan itibaren çalışmalara başlıyoruz. Bu bölgenin yıldızı Lapseki olacak ve sizlerde değişimi göreceksiniz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 00:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İzmir'e hizmet etmek benim için şereftir"
    1. "İzmir'e hizmet etmek benim için..
    2. Kılıçdaroğlu Ankara'da halka sesleniyor
    3. Almanya'da düştü: Ölüler var
    4. Nihat Zeybekci'den ilk açıklama!
    5. Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi
    6. Mansur Yavaş: "Bugün hakkın yerini..
    7. Kılıçdaroğlu: "Bütün bu..
    8. İzmir'de seçim kutlaması
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’ya geldi
    10. Amasya’da silahlı kavga: 9 yaralı
    11. Böcek’ten birlik mesajı
    12. AK Partili Bülent Soylu’dan seçim..
    13. Yozgat Belediye Başkanlığını AK Parti..
    14. CHP’li Gürkan yeniden Edirne Belediye..
    15. Tünel çöktü araç trafiğe kapandı
    16. CHP Genel Merkezi'nde tekbir sesleri!
    17. Zeybekci: “Gereken dersleri mutlaka..
    18. TİM Başkanı Gülle’den seçim açıklaması
    19. Belediye başkanlığı koltuğuna 4 kadın..
    20. Konya’da Cumhur İttifakı’ndan seçim..
    21. "Hüzünlü bir kutlama için buradayız"
    22. MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Adana ve..
    23. MHP lideri Devlet Bahçeli,..
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçim..
    25. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Seçim..
    26. Kahramanmaraş'ta seçim kutlaması
    27. Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan "balkon..
    29. Lapseki’de Eyüp Yılmaz kazandı
    30. Artvin'de Karadeniz Sahil yolundaki..
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Reuters'dan seçim günü algı operasyonu!
    Reuters'dan seçim günü algı operasyonu!
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi