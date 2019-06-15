Lapseki’de ’34. Kiraz Yarışması’ yapıldı

Lapseki Belediyesi tarafından 34. Kiraz Yarışması düzenlendi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da yarışmaya katılarak, ilçenin meyvecilik yönünden Türkiye’nin önemli bir bölgesi olduğunu vurguladı.

’Ziraat 900 ve diğerleri’ olarak iki kategoride yapılan yarışmada,Ziraat 900 kirazında 1’inci Nagihan Şen, 2’inci Samet Şen, 3’üncü ise Sedat Yılmaz oldu. Diğer kategoride ise 1’inciliği Cihat Gündüz elde ederken, 2’inciliği Muammer Okutucu, 3’üncülüğü ise Nagihan Okutucu elde etti. Her iki kategori de dereceye giren üreticilerden 1’incilere 2 bin 500 lira, 2’incilere bin 500 lira, 3’üncülere ise bin lira para ödülü verildi.

İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, Jüri Başkanı 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker ve ziraat mühendislerinin de katıldığı yarışmada jüri üyeleri kirazları tat, aroma, büyüklük, ağırlık, dayanıklılık, görsellik açısından değerlendirdiler.

"Lapseki’de ürün kalitesi çok yüksek"

Jüri Başkanı 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, ”Lapseki kiraz yetiştiriciliği açısından son derece önemli bir yere sahip. Lapseki; ekolojik koşullar, iklim özellikleri ve özellikle esintili hava gibi Lapseki’nin sahip olduğu bu üstün avantajlar yörede çok üstün kaliteli kiraz yetiştiriciliğine imkan sağlıyor. Diğer taraftan sert çekirdekli meyvelerden şeftali nektarin başta olmak üzere hemen hemen tüm meyve türleri yüksek kalitede yetiştirilmekte ve çok önemli bir ihracat kalitesine sahip olmaktadır. Bugün burada üreticiler kiraz yarışmasına katılabilmek için yetiştirdikleri kirazları bize getirdiler. Bizler de arkadaşlarımız ile değerlendireceğiz. Yörenin ana çeşidi O-900 Ziraat olarak ifade ettiğimiz uluslar arası piyasada ’Türk yıldızı’ olarak bilinen, ihracat kalitesi çok yüksek olan bir ürün. Dünyada en yüksek taze meyve fiyatına sahip olabilen bir ürün. Lapseki’de ürün kalitesi çok yüksek. Kirazda kalite deyince akla en başta irilik gelir. Kiraz meyvesinin olabildiğince iri olması istenir. Dolayısıyla iri olan kirazlar iyi para ediyor. Diğer taraftan renk önemli bir faktör, yine meyvenin sert etli olması, kiraz sapıyla bütünleşmiş bir ürün olması önemli. Diğer taraftan da tat ve aroma özellikleri önemli bir faktördür. Biz de bu parametreleri dikkate alıp bize teslim edilen ürünlerde derecelendirme yaptık ve bunlara verdiğimiz puanlarla dereceye giren üreticilerimizi belirledik” dedi.

"İngiltere, Almanya ,Ukrayna, Rusya orta doğu gibi ülkelere ihraç oluyor"

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da her yıl düzenledikleri kiraz festivalinde bu sene kiraz yarışması yaptıklarını belirterek, "İlçemiz, meyvecilik yönünden Türkiye’deki önemli ilçelerden bir tanesi. Bu bölgenin meyve deposu. Burada da en önemli ürünün ihracatı kirazı olarak biliniyor. Bunun yanında biz şeftaliye de önem veriyoruz ama kirazımız bu bölge için özellikle ihracat kirazı olduğu için çok önemli bir ürün. Halkımızın yüzde 75’i geçimini meyvecilik ile yapıyor. Bu bölgede en fazla yetiştirilen üren şeftali ve beraberinde kiraz. Kiraz üretiminde de Türkiye genelinde iddialı ilçelerden biriyiz. Ziraat 900 kirazımızın ihraç olması sebebiyle iddialı bir ilçeyiz. Yaklaşık olarak 9 bin dönüm arazide 200 bin ağaç var. Bu seneki rekoltemiz biraz düşük olmasına rağmen 7 bin ton civarı ürün oldu. Bunun bir çoğu ihraç oluyor. İngiltere, Almanya ,Ukrayna, Rusya orta doğu gibi ülkelere ihraç oluyor. Bu gün burada üniversiteden gelen hocalarımız yarışmaya katılan kirazları derecelendiriyorlar. Ben yarışmaya katılan üreticilerimizi kutluyorum. Ben her fırsatta bizim ilçemizde yetişen kirazın ne kadar iri olduğunu vurguluyorum. Sizlerin önünde de çay bardağına girmeyen kirazı test etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.