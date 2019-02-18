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Lapseki Tarihi Çınarlatı Meydanı yeniden hayat buluyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Tarihi Çınaraltı Meydanı "Eski Lapseki Hayat Buluyor" proje kapsamında yeniden restore edilecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:00
Lapseki Tarihi Çınarlatı Meydanı yeniden hayat buluyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Tarihi Çınaraltı Meydanı "Eski Lapseki Hayat Buluyor" proje kapsamında yeniden restore edilecek.


Tarihi Çınaraltı Meydanı "Lapseki Hayat Buluyor" proje kapsamında yeniden restore edilecek. Koruma amaçlı uygulama imar planı arasında yer alan özel proje alanı için "Eski Lapseki Hayat Buluyor" çalışmasının Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna gönderilmesi adına belediye meclisi olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun meclis gündemine yetişebilmesi için olağanüstü meclis yapıldığını kaydetti. Proje ile birlikte 25 Bin metrekare alanda yapılacak yeni düzenleme ve restorasyon çalışmaları ile Tarihi Çınaraltı Meydanının eski dokusu yeniden canlandırılacak. Başkan Yılmaz, belediye meclis üyelerine verdiği bilgide çalışmaların tamamlanması ile birlikte öncelikli olarak turizmin gelişmesini hedeflediklerini belirterek, projenin esnafa ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak Tarihi Çınaraltının yeni yüzünün hazırlandığı slaytı izleyen meclis üyeleri oy birliği ile projeyi Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna sevk etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:00
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