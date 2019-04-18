0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği olağanüstü toplandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan ayında 2’inci olağanüstü toplantısını yaptı.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:35
Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği olağanüstü toplandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan ayında 2’inci olağanüstü toplantısını yaptı.


Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan ayında 2’inci olağanüstü toplantısını yaptı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonunda gerçekleşen oturuma 44 köy muhtarı ve AK Parti’den iki, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) bir il genel meclis üyesi yer aldı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardındankonuşan Kaymakam Tahir Şahin " Birliğimizin ortak amacı ve ideali aziz Türk milletine hizmet etmek. Bu millet devletimiz ne zaman sıkıntıya düşse bizleri sırtından indirmedi. Bu devlete yanlış yapan herkesi elinin tersiyle itmiştir. Buradaki muhtarlarımızın hepsi sandıktan çıktı. Sandıktan çıkmak çok değerlidir. 4 yıldır görev süremiz boyunca muhtarlarımızla il genel meclis üyelerimiz ile ilçemizde bütün alanlarda sosyal devlet uygulamalarında olsun, alt ve üst yapı yatırımlarında olsun hep istişarelerle karar alarak birlikte yönettik. İlçemize dönüp baktığımızda büyük ve küçük ölçekte hep kamu yatırımlarına kavuştuğunu görüyoruz" dedi.


Gündemde Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği hakkında üyelere bilgi verildi. Seçimlerinde yer aldığı birleşimde meclis 1. ve 2. başkan vekili,2 katip üye,bir yıl boyunca görev yapacak iki il genel meclis üyesi ve muhtarlar belirlendi. Toplantının başında Kaymakam Tahir Şahin’in daveti üzerine İlçe Emniyet Müdürü Adnan Yenici, Garnizon Komutanı Deniz Bin. Türken Altıngöz ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz iştirak ederek, görev yapacak muhtarlara başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bloomberg ve Türk finans piyasası profesyonelleri bir araya geldi
    1. Bloomberg ve Türk finans piyasası..
    2. Diyarbakır’da Torbalı rüzgarı
    3. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    4. Türkiye'nin uluslararası yatırım..
    5. Van'da eroin operasyonu! Kilolarca ele..
    6. Tarhan: “Tüm kesimlerin beklentilerini..
    7. Görülmemiş olay! Oyundan çıkarken..
    8. Avrupa borsaları
    9. İcralık köy için iptal davası açıldı
    10. ÖTO’dan yeni başkanlara ziyaret
    11. Muğla’da zeytinler yağa kayıpsız ve..
    12. Kınalı kuzular dualarla uğurlandı
    13. İran ordusundan gövde gösterisi
    14. Minik Mevra’nın ailesinden yanlış..
    15. Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası..
    16. Sunny Elektronik'in uzman servisleri..
    17. Avukat ‘müvekkilim ile müşteki hala..
    18. Tekstil sektörüne destek
    19. Van'da 155 kilo 730 gram eroin ele..
    20. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    21. Ivanka kararını açıkladı: "Başkan..
    22. sahibinden.com'da kiralık yazlık..
    23. SANKO Üniversitesi hastanesinde yeni..
    24. Kuzey Kore liderleri gözetiminde..
    25. Besicilerin zorlu yayla yolculuğu
    26. Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY..
    27. Çerkezköy’de güvenlik toplantısı..
    28. Son dakika okul tatil haberleri MEB..
    29. İŞKUR ile Trabzon Üniversitesi..
    30. "Lösemi erkeklerde daha sık görülüyor"
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır