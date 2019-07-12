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Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği kurum ziyaretleri yaptı

Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği üyeleri; Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediye Başkanlığı ve Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretlerini tamamladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:43
Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği kurum ziyaretleri yaptı

Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği üyeleri; Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediye Başkanlığı ve Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretlerini tamamladı.


Üyeler tarafından hazırlanan hedef ve amaçların yer aldığı el kitapçığı Lapseki İlçe Kaymakamı Tahir Şahin’e hediye edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakam Tahir Şahin’i makamında ziyaret eden Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Lapseki’nin yetiştirdiği, her birinin kendi alanında uzman olduğu, genç, dinamik ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturarak bize verilen görevi en iyi şekilde yapmayı kendimize görev edindik. İlk olarak faaliyetlerimize başlamadan önce ’Neredeyiz? Nereye varmak istiyoruz? Nasıl varırız? Nasıl ölçer, değerlendiririz?’ sorularını cevaplayacağımız bir yol haritası belirlemek istedik. Stratejik planımız böyle bir amaç ile oluşturulmaya başlandı. Kurum ziyaretleriyle oluşturduğumuz bu plan sadık kalarak paydaşlarımızın görüşlerini değerlendirmek için devam edeceğiz. Derneğimiz2019-2023 yılları arası yol haritasını kapsayan misyon, vizyon, amaç ve hedefleri için tanıtım için ziyaretlerine başladı. İlk olarak ilçe kaymakamımız Tahir Şahin’i makamında ziyaret ederek yapmayı hedeflediklerimizin yazılı olduğu küçük kitapçığı kendilerine takdim ettik ve görüşlerini aldık. Çok verimli bir ziyaret olduğuna inanıyorum. Kurum ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:43
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