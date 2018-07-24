Laos'ta felaket! Baraj patladı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un güneydoğusundaki Attapeu bölgesinde yer alan bir hidroelektrik santraline bağlı bir baraj çöktü.

Fransız haber ajansı AFP, en az 100 kişinin kaybolduğunu bildirirken, insanları tahliye etmek için çok sayıda bot bölgeye gönderildiği kaydedildi.

6 KÖY SULAR ALTINDA KALDI

Bölgede inşaat halinde olan hidroelektirik barajının çökmesi sonucu 5 milyar metreküp suyun boşaldığı ve 6 köyün sel sularının altında kaldığı belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Haberini Laos Haber Ajansı'na dayandıran BBC ise, bilinmeyen sayıda insanın öldüğünü ve yüzlerce kişinin kaybolduğunu dünyaya duyurdu. En az 6 bin 600 kişi de evsiz kaldı.