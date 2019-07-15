Laos'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

VİYENTİYAN (AA) - Laos'un başkenti Viyentiyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçiliği binasında yapılan etkinliğe, Laos Ulusal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Viyentiyan Müslümanlar Derneği Başkanı Somboune Khan ile yerel medyadan temsilciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, katılımcıları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlattı.

Program kapsamında katılımcılara darbe girişimine karşı Türk halkının ve güvenlik güçlerinin verdiği mücadeleyi anlatan videolar izlettirildi.

Daha sonra Büyükelçi Akay, katılımcılara Anadolu Ajansının 15 Temmuz arşivine ait fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdirdi.

Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik vesilesiyle Laoslu yetkililere 15 Temmuz'u anlatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Büyükelçiliğimizde düzenlediğimiz etkinlikle Laoslu yetkililere bu günün ülkemiz için ne kadar büyük önem arz ettiğini dile getirdik. Ayrıca FETÖ'nün içyüzünü detaylı bir şekilde anlattık ve 15 Temmuz şehitlerimizi yad etmiş olduk." dedi.