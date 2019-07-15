0553 313 94 23

Laos'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:33
Laos'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

VİYENTİYAN (AA) - Laos'un başkenti Viyentiyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçiliği binasında yapılan etkinliğe, Laos Ulusal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Viyentiyan Müslümanlar Derneği Başkanı Somboune Khan ile yerel medyadan temsilciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, katılımcıları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlattı.

Program kapsamında katılımcılara darbe girişimine karşı Türk halkının ve güvenlik güçlerinin verdiği mücadeleyi anlatan videolar izlettirildi.

Daha sonra Büyükelçi Akay, katılımcılara Anadolu Ajansının 15 Temmuz arşivine ait fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdirdi.

Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik vesilesiyle Laoslu yetkililere 15 Temmuz'u anlatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Büyükelçiliğimizde düzenlediğimiz etkinlikle Laoslu yetkililere bu günün ülkemiz için ne kadar büyük önem arz ettiğini dile getirdik. Ayrıca FETÖ'nün içyüzünü detaylı bir şekilde anlattık ve 15 Temmuz şehitlerimizi yad etmiş olduk." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:33
  1. 15 Temmuz
  2. Anma programı
  3. Büyükelçilik
  4. Laos
  5. Viyentiyan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu
    1. İtfaiyeciler yavru köpek için seferber..
    2. Kerkük'te milyonlarca bal arısı telef..
    3. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    4. THY'den AnadoluJet uçağına 15 Temmuz..
    5. Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı
    6. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    7. Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa..
    8. 15 Temmuz’da her yıl lokma dökülmesini..
    9. Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için..
    10. Vali Şehmus Günaydın: “Üzerimizde..
    11. Türkeli’de "Şair Yazar Gençlik..
    12. Bülent Arınç'tan 15 Temmuz açıklaması!
    13. Kosova’da 15 Temmuz anma programı
    14. Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    15. 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine..
    16. Yaralı karacaya polis sahip çıktı
    17. Sivas'ta kene paniği! 24 yaşındaki..
    18. Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    19. ABD'nin S-400 yaptırımına bomba..
    20. Tarihi pancar deposunun yıkılması
    21. Erdoğan: "Bu ihanet çetesiyle mücadele..
    22. Erdoğan: "Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü..
    23. AnadoluJet uçağına "15 Temmuz" logosu
    24. Erdoğan: "Hizipçilik, ekipçilik, dar..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm,..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet,..
    27. Taksim’de vatandaşlar yağmura..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Müslüman,..
    29. 15 Temmuz'un Meclis'teki kahramanları
    30. Erdoğan: "Kamu kurumlarını FETÖ'den ve..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”