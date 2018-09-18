Laos'da tropikal fırtına felaketi: 55 kişi öldü, 100 kişi kayıp

Yetkililer, temmuz ve eylül ayları arasında başkent Vientiane dahil 17 eyalette Son-tinh ve Bebinca tropikal fırtınalarının neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede 100 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Bölgede 113 bin 507 ailenin yaşadığı, 2 bin 409 köyün tropikal fırtınaların neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarından etkilendiği bildirildi.