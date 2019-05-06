Siyonist bombaları Gazze’yi harabeye çevirdi! Bebek katili İsrail

Terörist Siyonistlerin, Gazze’deki mazlum Müslümanlara saldırıları hız kesmiyor.... Cuma günkü Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 4 Filistinli’nin şehit edilmesi sonrası saldırılarını füze, roket ve uçaklarla sürdüren barbar İsrail, Gazze’yi adeta harabeye çevirdi.

Barbar İsrail ordusu, 12 yıldır abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yıkıp döken dünyaya Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a ait 220’den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.

Sivil yerlerin hedef alınmadığı yalanını uyduran katil Siyonistler, gece boyu bombaladıkları Gazze’de şehit ettikleri 12 sivili ise görmezden geldi.

Daha önce defalarca kundaktaki bebekleri katleden katil Siyonistlerin önceki gece katlettiği 17 masum sivil arasında yine bebekler vardı.

Camiyi bombaladılar

Gazze’deki Filistinli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, iki gündür devam eden İsrail saldırılarında sivillere ait birçok evin yanı sıra 3 atölye ve bir cami vuruldu. Açıklamada, sivillere ait 7 binanın vurulduğu ve bu binaların tamamen yıkıldığı belirtilirken, 4 evin de roket saldırısına maruz kaldığı ifade edildi. Vurulan hedeflere yakın bazı bölgelerde çok sayıda evin de hasar gördüğü dile getirilirken, El-Mustafa isimli bir caminin de bombalandığı kaydedildi.

İsrail saldırılarının Gazze’de yol açtığı yıkım gün ağarınca ortaya çıktı.

Anne karnında şehit oldu

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, dün öğlen bir sivil araç vurulurken olayda 1 kişinin öldüğünü 3’ünün de yaralandığını belirtti. İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 110’a, şehitlerin sayısının ise 17’ye çıktığı bildirildi. Cuma günü şehit olan 4 kişiyle birlikte iki günde toplam 21 Filistinli hayatını kaybetmiş oldu. İsrail’in saldırılarında şehit olan 17 Filistinli arasında 14 aylık Seba Abu-Arrar adlı bir kız bebek ve hamile annesi de bulunuyor. Daha anne karnında ölen kardeşi ve annesi ile birlikte dün toprağa verilen minik kız çocuğu için yakınları feryad etti.

Bebeklerin katledilmesine sessiz kalan batılı devletler gibi medyası da şehit sivilleri haber yapmaktan kaçındı.