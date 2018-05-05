Laminat parke temizliğinde bu detaylara dikkat edin

Laminat parke temizliği yaparken şu adımlar izlenmelidir. Günlük temizlik için, laminat yüzeyini bir bez, paspas, süpürge veya elektrik süpürgesiyle kolayca temizleyebilirsiniz. Çünkü parkenin üstündeki tozlar çok kolay kendini gösterir ve her gün temizlik gerektirmektedir. Fakat parkelerin daha pis olduğu zamanlarda, iyice sıkılmış, hafif nemli bir bez ile ve ahşap temizleyici deterjan kullanarak parkeler silinmelidir. Silmeden önce elektrik süpürgesiyle süpürürseniz eğer, yere düşen saç telleri veya kırıntılardan daha çabuk kurtulursunuz. Böylelikle yeri silerken işiniz oldukça kolaylaşır. Parkenizi silerken deterjan kullandığınız için, iz kalması mümkündür. Bu nedenle silme işini tamamladıktan sonra temiz, kuru bir bez ile kurulama işlemini gerçekleştirmelisiniz. Ayrıca parkenin ıslak kalması, parkenin kabarmasına neden olabilir bu nedenle parkeyi ıslak tutmamalısınız.

Parke temizliğinde kuvvetli temizleyicileri kullanmayınız çünkü bu temizleyiciler parkenize zarar verir ve ömrünü azaltır. Eğer temizlik içinize sinmez ise doğal temizlik malzemeleri kullanabilirsiniz. Arap sabunu ve sirke size yardımcı olacaktır. Kovanın içine suyunuzu doldurun ve içine göz kararı sirke sıkın ve bez yardımıyla güzelce silin. Parkelerinizin temizliğini tamamlamak için halılarınızın da temiz olması gerektiğini unutmayın.