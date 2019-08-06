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"Laleli, Türkiye’nin ticaretine 5 milyar dolarlık katkı yapacak"

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca:- "2019’u 4,5-5 milyar dolar ciro ile kapatacağımızı tahmin ediyorum"

06 Ağustos 2019 Salı 11:37
"Laleli, Türkiye’nin ticaretine 5 milyar dolarlık katkı yapacak"

İSTANBUL (AA) - Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, İstanbul’un dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Laleli’nin 2019’da Türkiye ticaretine 4,5-5 milyar dolar katkı yapacağını bildirdi.

LASİAD tarafından yapılan açıklamada, 8’incisi düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival’in açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen Eyyüpkoca, mikro ihracat uygulaması ile bölgede yepyeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Uygulamanın ticareti kayıt altına almanın yanı sıra bölgenin imajına da çok olumlu katkı yapacağını belirten Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"7 bin esnafın bulunduğu Laleli, İstanbul ticaretinin kalbinin attığı merkezlerin başında geliyor. 2018’i 4,5 milyar dolar ciro ile kapatmıştık. 2019’un ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa daha iyi durumdayız. 8’incisini düzenlediğimiz festivali, bölgenin ticaretini ve turizmini canlandırmanın yanı sıra marka değerini çok daha yukarılara taşımamızı sağlayan bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl, 13 ülkeden her biri en az 10 mağaza sahibi, 250’nin üzerinde alıcıyı ağırlıyoruz. Polonya, Romanya ve Litvanya’dan uzun bir aradan sonra ilk kez alım grupları geldi. Firmalarımız ile misafirlerimiz ticari bağlantıların yanı sıra, B2B görüşmeler yapma imkanı bulacaklar. Festivalin yaratacağı sinerji ile önümüzdeki 5 ayda daha iyi bir performans sergileyeceğimizi ve 2019’u 4,5-5 milyar dolar ciro ile kapatacağımızı tahmin ediyorum."

- "Ticaretin kayıt altına alınması Laleli’nin itibarını arttırır”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de temmuzda hem aylık, hem 7 aylık hem de 12 aylık dönemler için hesaplandığında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerine ulaşıldığını aktardı.

Gülle, "Laleli’nin bu ihracata ne kadar katkısı olduğunu bilemiyoruz. Burada uygulamaya başlanacak yeni sistemle Laleli’nin ihracata ne kadar artı yazdırdığını göreceğiz. Ayrıca Laleli’den ihracat yapanların devlet teşviklerinden yararlanmalarının ve yeşil pasaport almalarının önü açılacak. Ticaretin kayıt altına alınması Laleli’nin itibarını da arttıracak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı destekliyoruz"


İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise moda endüstrisinin Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Katma değerli üretimde ve istihdamda öncü olduklarını ifade eden Gültepe, "Hazır giyim ihracatından elde edilen geliri daha da arttırmak için tasarım odaklı, markalı, yüksek katma değerli üretimi teşvik ediyoruz. Laleli’de ticaretin dörtte üçüne yakın bölümünü hazır giyim oluşturuyor. Bölgenin ve Türk moda endüstrisinin tanıtımı için çok önemli olan Laleli Fashion Shopping Festival’i başından bu yana destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, açıklamaya göre, Laleli Fashion Shopping Festival’e bu yıl Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Polonya, Romanya, Litvanya, Bosna Hersek ve Lübnan’dan alım heyetleri katılıyor. Festival, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TİM, Fatih Belediyesi, İTO, İHKİB, İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Garanti Bankası tarafından destekleniyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:37
  1. LASİAD

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