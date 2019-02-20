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“Lale Vadisi Parkı” sektörün en prestijli ödülüne layık görüldü

Muş Belediyesi tarafından 90 bin metrekare alan üzerine yapılarak hizmete sunulan Lale Vadisi Parkı, süs bitkisi ve peyzaj mimarlığı sektörünün en prestijli ödülü kabul edilen ‘Plant Ödülü’ne layık görüldü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:30
“Lale Vadisi Parkı” sektörün en prestijli ödülüne layık görüldü

Muş Belediyesi tarafından 90 bin metrekare alan üzerine yapılarak hizmete sunulan Lale Vadisi Parkı, süs bitkisi ve peyzaj mimarlığı sektörünün en prestijli ödülü kabul edilen ‘Plant Ödülü’ne layık görüldü.


Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezi olma özelliği taşıyan Lale Vadisi Parkı, ‘Plant Ödülü’ne layık görüldü. 2 yılda bir düzenlenen ‘Plant Ödülleri’ içerik ve vizyonuyla Türkiye’de tek olma özelliğine sahip, süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı alanında en prestijli ödül olarak kabul ediliyor. Bu yıl yapılan müracaatlar; ‘Bitki Üretimi’, ‘Peyzaj Uygulamaları’, ‘Peyzaj Donatıları ve Yapısal Elemanlar’ ve ‘Kamusal Alan Değerlendirmeleri’ olmak üzere 4 kategori üzerinden değerlendirildi. 138 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Lale Vadisi Parkı’na ‘Peyzaj Uygulamaları’ alanından ödül verildi. ‘Plant Ödülleri 2017-2018’ 1 Mart Cuma günü İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek gala gecesiyle sahiplerini bulacak.


Karni Deresi Rekreasyon Projesi ile uygulaması tamamlanan Lale Vadisi Parkı’nın ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bir projemizin Türkiye’nin en prestijli ödülünü alması bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Yapmış olduğumuz işin güzelliğinin bir kez daha farkına varmış olduk. İnşallah nice güzel projeler üzerinden böyle başarılar elde etmeye devam edeceğiz” dedi.


Atıl durumdaki bir alanı vatandaşların nefes alabileceği bir mekana dönüştürdüklerini anımsatan Başkan Feyat Asya, “2014 yılında proje hazırlıklarını yaptığımız ve 2015 yılında uygulamaya başladığımız Karni Deresi Rekreasyon projesi ile 90 bin metrekare alan üzerine Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezini yapmayı başardık. Geçmiş 2 yıl içinde vatandaşlarımızın en uğrak yeri haline gelen Lale Vadisi Parkımız, şehrimize nefes aldırdı. Böylesine güzel bir projenin süs bitkisi ve peyzaj mimarlığı sektörünün en prestijli ödülüne layık görülmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu şekilde onure edilmek, güzel bir iş yaptığımızın göstergesidir. Bundan sonra da aynı hizmet aşkıyla vatandaşlarımıza alternatif mekânlar oluşturmaya devam edeceğiz. Bizler ilimizi daha güzel yerlere taşımak üzere var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz. Muş’umuzun güzelleşmesi için bizimle beraber canla başla çalışan fedakar mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Lale Vadisi Parkımızı da böylesine önemli bir ödüle layık görenlere de şehrim adına şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:30
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