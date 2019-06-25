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Lale Caddesindeki altyapı çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağında yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı.

25 Haziran 2019 Salı 11:07
Lale Caddesindeki altyapı çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağında yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caddeye atılacak olan sıcak asfalt öncesinde zemin iyileştirmesi yapıyor.


Nevşehir Belediyesi tarafından, Lale Caddesi ve Meteris Meydanı’nın güçlü bir altyapıya kavuşması amacıyla bir süre önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu ana hattı yenileme ve yağmur suyu hattı yapımı tamamlandı.


Cadde boyunca 1950’li yıllarda döşenen eski pik demir ve asbestli çimento borular sökerek yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeyen belediye ekipleri ayrıca abone bağlantılarını yenileyip aşırı yağışlarda su baskınlarının önüne geçebilmek için yağmur suyu hattı döşedi.


Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı Kavşağı arasındaki Lale Caddesinde bir yandan yaya kaldırımlarının yapımına başlarken bir yandan da sıcak asfalt dökümü öncesinde zemin iyileştirme çalışmalarını başlattı.


Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefiyle yoğun bir mesai gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zemin çalışmalarının bitimi ile birlikte sıcak asfalt dökümüne başlayacak.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:07
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