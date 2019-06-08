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Lale Caddesi’ndeki 2.etap altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından il merkezinde yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Lale Caddesi’ni modern bir hale getirmek ve kent sakinlerinin çağdaş kent yaşamı standartlarına kavuşması için başlatılan sıcak asfalt dökümü çalışmalarının 2.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
Lale Caddesi’ndeki 2.etap altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından il merkezinde yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Lale Caddesi’ni modern bir hale getirmek ve kent sakinlerinin çağdaş kent yaşamı standartlarına kavuşması için başlatılan sıcak asfalt dökümü çalışmalarının 2. etabına başlanıldı. Araç trafiğine kapatılan Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı arasındaki yolda parke taşlar belediye ekiplerince söküldü.


Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt dökümü ve altyapı yenileme çalışmalarının 2.etabına başlanıldı. Bu kapsamda, Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı arasındaki Lale Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları için yol trafiğe kapatılarak mevcut parke taşlar sökümü gerçekleştirildi. Çok sayıda belediye personelinin katılımı ile sabahın erken saatlerinde başlanılan çalışmalarda daha sonra yol boyunca bulunan mevcut içme suyu hattı yenilenerek kanalizasyon ve yağmur kanal hattında bakım çalışması yapılacak. Altyapı çalışmalarının ardından ise; sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek ve yaya kaldırımları, aydınlatma sistemleri ve otobüs durakları yenilenecek. Nevşehir Belediyesi ekiplerinin hem gündüz hem de gece yoğun bir mesai harcayarak gerçekleştireceği çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir’in kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamaya yönelik fiziki çalışmaların yoğun olarak sürdüğünü kaydetti. Belediye ekiplerinin, araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmekle birlikte konforlu ulaşım ağını daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla yoğun bir mesai yaptığını belirten Arı, Lale Caddesi’nin sıcak asfalt serimi çalışmalarından sonra daha güzel bir görüntüye kavuşacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
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