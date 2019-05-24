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Lalaşahin’de ramazan bereketi

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ramazan ayında paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlediği mahalle iftarları devam ediyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:28
Lalaşahin’de ramazan bereketi

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ramazan ayında paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlediği mahalle iftarları devam ediyor.


Ramazan ayının tüm bereketiyle süren iftarlar programlarının ikincisi, Lalaşahin Mahallesi’nde yapıldı. İftar yemeğine, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.


Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Mehmet Kanar, "Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen ramazan ayını dolu dolu yaşıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği bu özel ayda Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak mahallelerimizde kardeşlik sofraları kurarak, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hep birlikte bir sofra etrafında oruç açtığımız bu güzel günlerin değerini hep birlikte bilmeliyiz. Bir ve beraber oldukça bizi kimse yıkamaz. Sizlerin duasını alarak şehrimize en güzel hizmetleri yapacağız ” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:28
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