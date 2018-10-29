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Laiklik üzerine

Gazetemiz okurlarından Ali Uyar, ‘laiklik’ üzerine kaleme aldığı yazısını bizimle paylaştı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:22
Laiklik üzerine

Ali Uyar

Lâik”, köken olarak Fransızca “laïque” kelimesinden gelip, “Kiliseye bağlı olmayan, dinsel kurallara dayanmayan” demektir. (Fransızca-Türkçe Bilge Büyük Sözlük, Ahmet Çetin Ertürk)

İlk olarak 1924 yılında, Mehmet BAHÂEDDİN’İN yazdığı “Yeni Türkçe Lüğat” sözlüğü ile dilimize girmiştir. Lüğatın 624. Sayfasında, Osmanlıca olarak “lâik” kelimesi için “yabancı kelime manasında (ye harfi), isim manasında (sin harfi) ve sıfat manasında (sâd harfi)” kısaltmalarıyla beraber, “LÂÎK [DİNİ OLMAYAN] ” şeklinde yazılmıştır.

Böylece kelimenin, “DİNİ OLMAYAN” kişiye verilen isim, yahut “DİNİ OLMAYAN” kişinin sıfatı manasına geldiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca sözlüğün ilk sayfasında; “MAÂRİF VEKÂLETİ MİLLÎ TA’LÎM VE TERBİYE DÂİRESİNCE ÇOK FÂİDELİ BİR ESER OLDUĞU TASDÎK EDİLMİŞ VE MAZHAR-I TAKDÎR OLMUŞTUR” denilerek, sözlüğün dönemin milli eğitim bakanlığının bilgisi dâhilinde olduğu anlaşılmakla beraber, dönemin hükümetinin bilgisi dâhilinde olduğu da düşünülebilir. Ve daha en başında, kelime Türkçeye alınırken, dönemin bakanlığı tarafından bu mana ile “tasdîk ve mazhar-ı takdîr” edilerek kabul edildiği de anlaşılmaktadır.

Sözlük, TBMM  kütüphanesinde, 88006495 nolu yer numarasında, Osmanlıca orjinali ile halen meraklıların hizmetine sunulmaktadır.

Ayrıca TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından Latince olarak da, halen bastırılıp satılmaktadır. ( https://emagaza-tdk.ayk.gov.tr/841-yeni_turkce_lugat-yayini.html )

Türkiye’nin lâik olmasına en çok önem verip vurgu yapan

Ülkeler: ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İsrail, Çin, Hindistan genel olarak tüm batı ve darbeci ve zorba Arap ülkeleri.

Bazı meslek(!) grupları: İçki satıcıları, Genelev İşletmecileri, Kumarhane İşletmecileri, İddia/Şans oyunları oynatanlar vb.

Siyasi ideolojiler: CHP, HDP, Vatan Partisi, TKP, Türkiye İşçi Partisi vb.

Türkiye’ye savaş açmış terör örgütleri: PKK/PYD, FETÖ, DHKPC, TKP-ML vb.

Diğer bazı sosyal gruplar: Lezbiyenler, Gaylar, Biseksüeller, Transseksüeller vb. Tüm bu tespitlerden sonra ortaya çıkan sonuç;

“BEN LÂİKİM” CÜMLESİ, BİR MÜSLÜMANIN KABUL EDİP SÖYLEYEBİLECEĞİ BİR CÜMLE DEĞİLDİR.

Allâh’a emânet olunuz.

Vesselâm.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:22
  1. Kilis
  2. Lâik
  3. Mehmet BAHÂEDDİN
  4. Yeni Türkçe Lüğat
  5. Osmanlıca
  6. TBMMkütüphanesi
  7. TDK (Türk Dil Kurumu)

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