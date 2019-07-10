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Laikçilerin baskısı ‘sürgün’ ettirdi

Çanakkale’nin Merkez Tevfikiye Köyü’nde 15 Temmuz gecesi darbeye karşı sâlâ okuduğu gerekçesiyle dönemin köy muhtarı ile yandaşlarının baskı, hakaret ve küfürlerine maruz kalan imam Ramazan Yaman’ın, Yenice ilçesine bağlı Yağdıran Köyü’ne tayin edildiği öğrenildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
Laikçilerin baskısı ‘sürgün’ ettirdi

Asrın ihanetinin yaşandığı 15 Temmuz darbe gecesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatıyla görevli olduğu camide sela okuduğu gerekçesiyle laikçilerin küfür ve hakaretlerine maruz kalan, bu süreç sonrasında aynı kişiler tarafından hakkında ilgili ilgisiz birçok şikayet oluşturulan Tevfikiye Köyü İmamı Ramazan Yaman başka bir camiye atandı..

Karar Diyanet’in

Konuya ilişkin görüşüne başvurduğumuz Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, “15 Temmuz’da Ramazan Bey’e yapılan yanlışlar var. Bu nedenle köyde gruplaşma olmuş durumda. Biz Ramazan Bey’le görüşerek, ‘Her gün köylülerle yüz yüze geliyorsun. Bu insanlar haklı veya haksız, sana huzur vermezler. Çanakkale’de 50’ye yakın boş yerimiz var, Merkez de dahil bunlardan istediğin yerde seni görevlendirelim’ demiştik, ancak kabul edilmedi bu teklifimiz. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı köyde yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı. Bizler de tarafsız kaldık. Sonuç olarak Ankara’dan tayin kararı alındı” dedi.

İmam’ın açtığı davaya Başkan Erdoğan da katılmıştı

İmam Ramazan Yaman’ın 15 Temmuz’da sela okuduğu sırada vatana, bayrağa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfrettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu Sabri Uysal hakkında kamu davası açılmıştı. Başkan Erdoğan’ın mağdur olarak, İmam Yaman’ın tanık olarak katıldığı davada zanlı Sabri Uysal 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza alan Sabri Uysal’ın, eski muhtar Ramazan Yaman’ın eşinin erkek kardeşi olduğu biliniyor. Bir diğer zanlı İsmail Varol hakkındaki dava devam ediyor. Caminin ezan sistemi kablosunun kesilmesi ise tutanağa geçirilmesine rağmen faili bulunamadı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz darbe gecesi
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. Tevfikiye Köyü İmamı Ramazan Yaman
  5. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce
  6. İmam Ramazan Yaman
  7. sela
  8. 15 Temmuz’da sela
  9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  10. Sabri Uysal
  11. Ramazan Yaman
  12. İsmail Varol
  13. hapis cezası
  14. Başkan Erdoğan

YORUM YAZ

  • Akın Akın 1 dk önce
    Oraya yeni imam ataması gerekli mi acaba ?
  • Abdullah MuratAbdullah Murat3 dk önce
    Kurana göre inanan ile inanmayan kafir dünyada savaş meydanlarında karşı karşıya gelmesi gereken ilahi düşmanlardır. Allahın hükümlerini istemeyen müslüman değildir.Öncelikle bu ayrım yapılmalı dost ve düşman kurana göre tanımlanmalıdır. Müslüman düşmana yani kafire karşı herçağırıldığında gelmek uymak zorundadır Ama karşıda müslümanım diyenler varsa hadislere bakıldığında bu fitnede evde oturmayı tercih edebilir. Müslümana karşı silah almaya veya silahlı bir müslümana karşı yürümeye çağırılamaz. Şiddet ancak kafire karşıdır. Bu ülkede öncelikle Allahın hükümlerine geçilmelidir. Aksi halde Allah katında bir haklı bulunamayacak aksine yapılanlar cehenneme gidiş sebebi olacaktır. Maide 44 göre Allahın hükümlerine göre hükmetmeyenler kafirdirler İtaat ancak Allahın hükümleriyle hükmedenler içindir. Diğeri küfür zulüm ve adaletsizliktir. Küfür ebedi cehenneme sebep olur.
  • ŞeyhmuzŞeyhmuz12 dk önce
    Laikçiler kavrami nedir arkadas ? Yazdiklariniza kendiniz inaniyor musunuz ? Az kaldi Hasan Sabbah gibi kurdugunuz hayal dunyasinin sonu yaklasiyor...
  • KocasolakKocasolak19 dk önce
    Ak partimizin iktidarı MUKTEDİR olamadığı sanıyordum ama, demek bunlarda laikçilermiş.

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