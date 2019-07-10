Laikçilerin baskısı ‘sürgün’ ettirdi

Asrın ihanetinin yaşandığı 15 Temmuz darbe gecesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatıyla görevli olduğu camide sela okuduğu gerekçesiyle laikçilerin küfür ve hakaretlerine maruz kalan, bu süreç sonrasında aynı kişiler tarafından hakkında ilgili ilgisiz birçok şikayet oluşturulan Tevfikiye Köyü İmamı Ramazan Yaman başka bir camiye atandı..

Karar Diyanet’in

Konuya ilişkin görüşüne başvurduğumuz Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, “15 Temmuz’da Ramazan Bey’e yapılan yanlışlar var. Bu nedenle köyde gruplaşma olmuş durumda. Biz Ramazan Bey’le görüşerek, ‘Her gün köylülerle yüz yüze geliyorsun. Bu insanlar haklı veya haksız, sana huzur vermezler. Çanakkale’de 50’ye yakın boş yerimiz var, Merkez de dahil bunlardan istediğin yerde seni görevlendirelim’ demiştik, ancak kabul edilmedi bu teklifimiz. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı köyde yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı. Bizler de tarafsız kaldık. Sonuç olarak Ankara’dan tayin kararı alındı” dedi.

İmam’ın açtığı davaya Başkan Erdoğan da katılmıştı

İmam Ramazan Yaman’ın 15 Temmuz’da sela okuduğu sırada vatana, bayrağa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfrettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu Sabri Uysal hakkında kamu davası açılmıştı. Başkan Erdoğan’ın mağdur olarak, İmam Yaman’ın tanık olarak katıldığı davada zanlı Sabri Uysal 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza alan Sabri Uysal’ın, eski muhtar Ramazan Yaman’ın eşinin erkek kardeşi olduğu biliniyor. Bir diğer zanlı İsmail Varol hakkındaki dava devam ediyor. Caminin ezan sistemi kablosunun kesilmesi ise tutanağa geçirilmesine rağmen faili bulunamadı.