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Medya Laikçi Seren Serengil 40 yılda bir doLaikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’ğruyu haykırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’
Medya

Laikçi Seren Serengil 40 yılda bir doLaikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’ğruyu haykırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’

Laikçi solak medyanın el üstünde tuttuğu Seren Serenngil, 40 yılda bir doğruları konuşarak sapkınlara tepki gösterdi. Selin Ciğerci örneği üzerinden rahatsızlığını dile getiren Serengil, Müslüman bir ülkede Türk örf adet yapısını kökünden dinamitlemeye çalışan bu kişinin sürekli reklam yapılmasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:36:00 - 2020-11-21 11:45:05

Fareli köyün kavalcısı Seren Serengil canlı yayında 40 yılda bir doğruları konuştu. Önce erkek iken daha sonra kadın olan Selin Ciğerci adlı sapkının toplumda rol model gösterilmesine tepki gösteren Serengil, Müslüman bir ülkede Türk örf adet yapısını kökünden dinamitlemeye çalışan bu kişinin sürekli reklam yapılmasını ve çocuklara özendirici görüntüler vermesinden rahatsızlığını dile getirdi. Sergengil, bu sözleri sonrası sosyal medya linç edildi.

 “Biz Hollanda değiliz, bu olayı normalleştirirsek bütün düzenimiz aile yapımız bozulacak. İki erkeğin aynı yatakta olması çok kötü, herkesin çocuğu var aile yapısı bozulur, bu durum çok anormal, size de normal geliyor mu? Hiç kimseye de normal gelmiyor.” diyen Serengil, 40 yılda bir doğruları dile getirdi diye, sosyal medyanın klavye delikanlıları #serenserengilyargılansın hashtagi açarak linç girişimine başladı.

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Yorumlar

Bilal

Çok doğru,doğruyu kim söylerse kabul.
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hsn

beyaz tv de olduğu için öyle konuşuyor. inandırıcı ve samimi değil.
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