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Yemek Tarifleri Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği için hangi malzemeler gerekli?
Yemek Tarifleri

Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği için hangi malzemeler gerekli?

Lahmacun böreği yapılışı | İftar için farklı bir tarif arayanlar “Lahmacun böreği nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, lahmacun böreği için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü denenmiş lahmacun böreği tarifi | Nefis lahmacun böreği tarifi

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:33:00 -
Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği için hangi malzemeler gerekli?

Ramazan ayında klasik lezzetlerin dışına çıkmak, farklı tarifler denemek arzu edilir. Bu sebeple pek çok kişi ‘Farklı yemek tarifleri’ konusunu sıklıkla araştırıyor. Peki, lahmacun böreği nasıl yapılır?

Lahmacun böreği için hangi malzemeler gerekli?

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 350 gram kıyma
  • 2 adet soğan
  • 2 adet domates
  • 3-4 adet yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon

Sos için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Lahmacun böreği nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabının içerisine kıymayı, küçük küçük doğradığınız domates, biber ve soğanı alın.

Ardından salça, baharat ve yağı ekleyip karıştırın.

Sos malzemelerini ise bir başka kasede iyice karıştırın.

Bir tepsinin içerisine yağlı kağıt serin.

Bir adet yufkayı dışarı taşacak şekilde yerleştirin.

Hazırladığınız sosu fırçayla ilk kata sürün.

İkinci yufkayı ise buruşturarak tepsiye serin ve sostan sürün.

Üçüncü yufkayı da buruşturarak tepsiye yerleştirin ve kalan sosu da sürün.

Dışarı sarkan yufkayı içeriye alın ve iç harcı yufkaların üzerine dağıtın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kıyma kızarana kadar 45 dakika pişirin.

Börek soğuduğunda rulo olarak sarın ve dilimleyin.

Afiyet olsun.

Nefis lezzetli baklava hamuru nasıl yapılır? Tam kıvamında kıyır kıyır baklava hamuru tarifi
Nefis lezzetli baklava hamuru nasıl yapılır? Tam kıvamında kıyır kıyır baklava hamuru tarifi

Yemek Tarifleri

Nefis lezzetli baklava hamuru nasıl yapılır? Tam kıvamında kıyır kıyır baklava hamuru tarifi

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