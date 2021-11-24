Lahana Sarma tarifi, nasıl yapılır?

Kış sebzelerinin güzeli lahanayla yapılan yemeklerin en sevileni lahana sarmasıdır

Zeytinyağlı lahana sarması tarifi için malzemeler

1 orta boy lahana

İç harcı için;

1 çay bardağı zeytinyağı

3 soğan

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Yenibahar

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

Zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır?

Lahananın kök kısmını kesip yapraklarını ayırın. Geniş bir tencerede su kaynatın ve lahanaları kaynayan suda birkaç dakika haşlayın. Süzülmesi için bir süzgece alın. İç harcı için, zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar soteleyin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinç ve dolmalık fıstığı ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Üzerine 1 su bardağı su ilave edin ve suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp 10-15 dakika dinlendirin. Lahanaları düz bir zemine serip sert damar kısımlarını ayırın. Lahanaları istediğiniz büyüklükte kesip içlerine hazırladığınız harçtan bir miktar koyarak sarın. Sardığınız dolmaları yayvan bir tencereye dizin. Kalan 1 bardak su, zeytinyağı ve limon suyunu bir kasede karıştırıp dolmaların üzerine gezdirin. Kaynadıktan sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte lahanalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Servis tabağını limon dilimleri ile süsleyin. Şimdiden afiyet olsun.