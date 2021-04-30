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Tarih Lag BaOmer Bayramı nedir? Yahudiler Lag BaOmer Bayramı neden kutlar?
Tarih

Lag BaOmer Bayramı nedir? Yahudiler Lag BaOmer Bayramı neden kutlar?

Lag BaOmer Bayramı nedir, neden kutlanır? Musevilere ait Lag BaOmer Bayramı'nı kutlamak için Meron Dağı'nda binlerce Yahudi topladı. Kutlama alanında sahnenin çökmesi sonucu 38 kişi ölürken 20'si ağır 50 kişinin yaralandığı açıklandı. Peki Lag BaOmer Bayramı nedir? Yahudiler Lag BaOmer Bayramı neden kutlar?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 08:23:00 -
Lag BaOmer Bayramı nedir? Yahudiler Lag BaOmer Bayramı neden kutlar?

Lag BaOmer nedir? Musevi inançlıların ülkelerini işgal eden baskıcı pagan ordularına karşı başkaldırılarından biri olan Bar Kohba önderliğindeki Musevi inançlıların Roma İmparatorluğu ordularına karşı direnişlerinin zaferle sonuçlandığı günün anısına kutlanan Lag Baomer, aynı zamanda Musevi tarihinin en önemli uluları arasında sayılan Rabi Akiva'nın öğrencileri arasında baş gösteren veba salgınının aniden son bulmasının belli olduğu gündür.

Bir başka yönüyle Lag Baomer; Musevi gizemciliğinin en önemli kimliği olarak tanımlanan Ribi Şimon Bar Yohay'ın ölüm yıldönümüne rastlamaktadır. Ribi Şimon Bar Yohay ölümüyle ilgili olarak talebelerine yas tutmak yerine kutlamalara yer vermelerini vasiyet ettiğinden Lag Baomer Musevi takviminde buruk bir kutlama günü olarak tanımlanır.

Ribi Şimon Bar Yohay kimdir?

Ribi Şimon Bar Yohay, Zohar'ın yazarı. "biliniz ki büyük ruhlar dışsal (kişiyi çevreleyen) veya içsel (içini saran) ışıkla doldurulmuştur. dışsal ışıkla doldurulmuş olan ruhlar sırları söylemek yetisine sahiptir. bunu öyle yaparlar ki bu sırları hak etmeyen insanlar anlamazlar.”

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