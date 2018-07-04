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Medine'ye hakaret eden Berna Laçin Kudüs'ü de İsrail'e verdi!

Mübarek belde Medine'ye hakaret etme küstahlığında bulunan ve tepkilerin ardından kıvırmaya çalışan Berna Laçin, çırpındıkça daha da battı. Laçin şimdi de Kudüs'ün İsrail'e ait olduğu skandalını savundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:04
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin Kudüs'ü de İsrail'e verdi!

Pişkince bir savunma yaparak suçluluk psikolojisiyle tepki gösteren vatandaşlara hakaret eden Berna Laçin, Medine iftirasına delil getiremezken cehaletini de gün yüzüne çıkararak Kudüs'ün İsrail'e ait olduğu skandalını savundu. 

Berna Laçin, çocuk istismarcılarının idamına karşı çıkarken İslam'ın kutsal şehri Medine'ye hakaret etti. Tüm istatistik verilerinde çocuk istismarı ve tecavüzlerin aşık olduğu Batı ülkelerinde olmasına rağmen 'Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığını' iftirasında bulunan Berna Laçin tepkilerin ardından pişkince kıvırdı. 

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİYLE TEPKİ GÖSTERENLERE HAKARET ETTİ

'Deli misiniz' diyerek tepki gösterenlere hakaret ederek 'suçluluk psikolojisi'ne giren ve tepkileri çarpıtmaya çalışan Berna Laçin, Medine'ye ettiği skandal ifadeleri meşrulaştırmaya çalıştı. Berna Laçin skandal bir şekilde İslam'ın kutsal şehrini "Arap kenti" diyerek ırkçı bir tavırla kendini savundu. İnsan ile şehrin farklı olduğunu savunan Laçin, Arapların kutsal olmadığını söyledi ve Medine'de tecavüzlerin olduğu skandalının arkasında durdu. 

MEDİNE İFTİRASINA CEVAP VEREMEDİ, LAF EBELİĞİ YAPTI

Medine'ye dil uzatan Berna Laçin'den bilimsel bir veri isteyen vatandaşlara cevap vermek yerine laf ebeliği yapması dikkat çekti. İstatiklere göre en fazla çocuk istismarı ve tecavüzün gerçekleştiği ülkelerin AB ve Avrupa ülkeleri olduğu gerçeğini dile getiremedi. Berna Laçin'in İslam'ın kutsal şehrine hakaret etmesi, 'bilinçaltındaki İslam düşmanlığının ortaya çıkması' olarak değerlendirildi. 

ÇIRPINDIKÇA BATTI! "KUDÜS'ÜN İSRAİL'E AİT"MİŞ

Konuştukça cehaletini gösteren ve saçmalayan Berna Laçin, Filistin'in başkenti Kudüs'ün de İsrail'e ait olduğu skandalını iddia ederek çırpındıkça battı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:04
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