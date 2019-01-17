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Laboratuvarda insan damarları büyütüldü

17 Ocak 2019 Perşembe 17:30
Laboratuvarda insan damarları büyütüldü

ANKARA (AA) - Bilim adamları ilk kez petri kabında mükemmel insan damarları büyüttü.

Science Daily'nin haberine göre, Kanada'da British Columbia Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsünün yöneticisi Josef Penninger liderliğindeki ekip, laboratuvar ortamında kök hücreleri kullanarak üç boyutlu "vasküler organoitler" geliştirdi. Geliştirilen organoitlerin, çarpıcı biçimde gerçek insan damarlarının fonksiyonunu ve yapısını taklit ettiği belirtildi.

Bilim adamları, farelere nakledilen organoitlerin, arterler ve kılcal damarlar dahil mükemmel biçimde fonksiyonel insan damarlarına dönüştüğünü gözlemledi.

Çalışma, damarları etkileyen rahatsızlıkların tedavisinde ümit verici bir gelişme olarak nitelendirildi.

Penninger, çalışmaları için "kök hücre kaynaklı organoitler biçiminde insan damarları geliştirmek ezber bozan bir şey. Vücudumuzdaki her bir organ, dolaşım sistemiyle bağlantılı. Bu, araştırmacıların potansiyel açıdan alzaymır, kardiyovasküler rahatsızlıklar, yaraların iyileştirilmesi, inme, kanser ve elbette diyabet gibi çeşitli vasküler hastalıkların tedavileri ve nedenlerine çözüm bulmasını sağlayabilir. " ifadesini kullandı.

Araştırma ekibinden Reiner Wimmer da "Çalışmamızın heyecan verici tarafı, kök hücrelerden insan damarları yapmakta başarılı olmamız. Organoitlerimiz, büyük ölçüde, hatta moleküler seviyede bile insan kılcal damarlarına benziyor. Artık organoitleri doğrudan insan dokusunda damar rahatsızlıklarını incelemek için kullanabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:30
  1. British Columbia Üniversitesi
  2. Damar
  3. organoit

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