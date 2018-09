Labor day İşçi Bayramı nedir? Labor day ne demek 1 Mayıs Labor day farkı

Labor day yani İşçi Bayramı ABD’de her Eylül ayının ilk Pazartesi günü, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını dile getirilmek amacıyla kutlanan bayramdır.

Labor Day, İşçi sendikalarının çalışanlara bir günlük bayram isteğinin kabul edilmesiyle 1882 yılından beri kutlanıyor. 1894 yılında çıkarılan bir kanunla, federal bayram olarak kutlanmaya başladı. “Labor Day” işçi bayramı dünyadaki 1 Mayıs işçi bayramlarının aksine, başlangıçtaki politik talebinin de dışına çıkarak günümüzde tamamen kültürel bir güne dönüşmüş durumda. Çoğu kişi için hafta sonu tatilini 3 güne çıkaran bir dinlenme günü. Yazın son büyük tatili olması sebebiyle de, ülkede büyük bir seyahat trafiğine yol açıyor. Plajlar, havuzlar ve birçok yazlık tesis, “labor day” gününü yaz sezonunun bitişi olarak kabul ediyor.

İşçi Baykanı, aynı zamanda, NCAA Kolej Futbolu ve Amerikan Futbol sezonunun başlangıcı. NCAA’da ilk maçlar “labor day” hafta sonunda oynanıyor. NFL Amerikan Futbol Liginde ise sezonun ilk maçları ‘labor day’den sonraki ilk Perşembe günü oynanıyor. Yine New York’un en büyük kültür yürüyüşü de Labor Day günü gerçekleştiriliyor. Brooklyn’de gerçekeleştirilen “West Indian Parade” adlı yürüyüşe her yıl yaklaşık 4 milyon kişi katılıyor. Porto Riko’dan Dominik Cumhuriyetine, Jamaika, Küba, Haiti, Trinidad Tobago, Belize, Bahamalar, Guyana, Virgin Adaları ve birçok küçük ada topluluğundan New York’ta yaşayan göçmenleri bir araya getiren yürüyüş, Brooklyn’deki Eastern Parkway’de gerçekleştiriliyor.