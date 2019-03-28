La Liga'da "19.30'dan önce maç başlatılmaması" kararı

MADRİD (AA) - İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), 29 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında resmi futbol maçlarının saat 19.30'dan önce başlatılmaması kararı aldı.

RFEF tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın 5 Ekim 2018 tarihinde alındığı ve Kültür ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Spor Yüksek Konseyi (CSD) Yönetim Kurulu'na gönderildiği belirtildi. CSD'den bu zamana kadar konuya ilişkin olumsuz bir açıklama gelmediğini duyuran RFEF, bunun "kararın onaylandığı" anlamına geldiğini bildirdi.

RFEF, kararın gerekçesini "yılın en sıcak dönemlerinde futbolcuların sağlığının korunması" olarak gösterdi.

Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, maçların geç saatlerde oynatılma kararının arkasında, "canlı yayın hakları konusunun da olduğu" iddia edildi.

- Kral Kupası'nın da statüsü değişecek

Bu arada RFEF Başkanı Luis Rubiales, düzenlediği basın toplantısında, gelecek sezondan itibaren Kral Kupası maçlarında bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Rubiales, Kral Kupası'nda mevcut durumda finale kadar iki maçlı eleme üzerinden oynanan turnuvada bazı turların, eşleşmede en zayıf durumda olan takımın sahasında, tek maç üzerinden yapılacağını söyledi.

RFEF Başkanı, "Takımlar bu şekilde sezon boyunca 2-3 maç daha az oynayacak. Aynı zamanda rekabet ve heyecan artacak. Futbolcular, bir sezonda 65 maç oynayabilen bir makine değildir." dedi.

İspanyol futbolunda, gelir ve imajı artırmak için son dönemlerde yeni adımlar atılırken, İspanya Süper Kupası'nda da değişiklik yapılacağı duyurulmuştu. Mevcut durumda, Kral Kupası ile lig şampiyonlarının iki maç üzerinden oynadıkları Süper Kupa'nın, yeni sistemle 4'lü final turnuvasına dönüştürülmesi ve yurt dışında da oynanabilmesi öngörülüyor.

Söz konusu değişikliklerin yapılması için RFEF Genel Kurulu'nda oylama yapılması gerekiyor.