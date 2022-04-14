Kyrie Irving oruç hakkında ne dedi? Kyrie Irving kimdir, nereli kaç yaşında?

NBA'de Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers'ı 115-108 mağlup ederek turladı ve play-off'a kaldı. Kyrie Andrew Irving (d. 23 Mart 1992; Avustralya, Melbourne), NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcudur. 34 sayı atan Kyrie Irving takımının en skorer ismi oldu. Bıldır müslüman olduğunu açıklayan Kyrie Irving'e "Oruçluyken nasıl 34 sayı attın?" sorusu soruldu.

Kyrie Irving oruç sorusuna ne cevap verdi?

Kyrie Irving oruç hakkında müthiş bir cevap vererek ”Bu Allah ile olan bir yolculuk. Ben bu yolculukta yalnız değilim. İnancımla yürüyorum. Allah'ın bana bahşettiği yetenekleri sergileyebildiğim için minnettarım" dedi.

Kyrie Irving kimdir?

Kyrie Andrew Irving 23 Mart 1992 Avustralya, Melbourne doğdumludur. NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcudur. Irving, 2011 NBA Seçmeleri'nde Cleveland Cavaliers tarafından 1. sıradan seçilmiştir. NBA'deki ilk yılında Cleveland Cavaliers formasıyla NBA Yılın Çaylağı Ödülü'nü kazanmıştır. Daha ilk sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir.

Kyrie Irving hani takımlarda oynadı?

2012-13 sezonunda 15 Aralık 2012'de New York Knicks'e karşı yüz maskesi ve kırık çenesine rağmen 41 sayı atmıştır. Kariyer rekoru ise 2014-15 sezonunda San Antonio Spurs'e karşı attığı 57 sayıdır. 2013 NBA All-Star Maçı'nda Doğu Karması'nın yedek kadrosunda yer alıp, 2014 NBA All-Star Maçı'nda ilk 5'te yer almış ve All-Star MVP'si olmuştur. 2014 FIBA Basketbol Dünya Kupasında ise altın madalya kazanmış ve turnuvanın MVP'si olmuştur. Yaptığı ilginç crossoverlarla büyük bir ilgi görmüştür. 2012-2013 sezonunda Yılın Crossover ödülünü almıştır. 2015-2016 yılınıda takımına LeBron James ile şampiyonluk kazandırmıştı.

Boston Celtics 2017-2019

Kyrie; 23 Ağustos 2017 tarihinde Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic karşılığında Boston Celtics takımına takaslandı. 2017-18 sezonunda 24.4 sayı 3.8 ribaund 5.1 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarını tutturdu. Takımı Celtics ile birlikte Doğu Konferansı 2.'si olarak play-off oynama hakkı kazandı. İlk 2 turu geçen Celtics Konferans Finali'nde Lebron James'li Cleveland Cavaliers takımına 4-3 elendi. 2018-19 sezonunda ise 23.8 sayı 5.0 ribaund 6.9 asist ve 1.5 top çalma istatistikleri ile oynadı. Bu kez Celtics ile birlikte Konferans 4.'sü olarak bir kez daha play-off oynama başarısı gösterdi. Celtics ilk turu geçse bile Konferans Yarı Finali'nde Giannis Antetokounmpo 'lu Milwaukee Bucks takımına 4-1 elenmekten kurtulamadı.

Brooklyn Nets

Kyrie Irving 2018-19 sezonu sonunda Celtics takımından serbest kaldı. 30 Haziran 2019 tarihinde Brooklyn Nets takımına imza attı.