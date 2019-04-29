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Kyokushın Karate Turnuvası sona erdi

Bilecik’te gerçekleştirilen İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası sona erdi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:07
Kyokushın Karate Turnuvası sona erdi

Bilecik’te gerçekleştirilen İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası sona erdi.


İller arası Kyokushin Karate Turnuvası kızlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalar ile sona erdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.


Müsabakalar sonucunda başarılı sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile şube müdürleri takdim etti. Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak turnivaya katılan tüm takımları tebrik ederek, sporculara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:07
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