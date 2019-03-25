0553 313 94 23

KYK’lı öğrencilerden büyük başarı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Osmanlı Türkçesi yarışmasında iki birincilik kazandıran Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan iki kız öğrenciye tablet hediye etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:10
KYK’lı öğrencilerden büyük başarı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Osmanlı Türkçesi yarışmasında iki birincilik kazandıran Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan iki kız öğrenciye tablet hediye etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı’nın Türkiye geneli ortaklaşa düzenlediği “KYK’lı Gençler Osmanlıca Yarışıyor” yarışmasının Ankara’da yapılan finaline katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan iki kız, iki birincilik elde etti. Aişe Sıddıka Yurdu öğrencisi Medine Gelincik ve Ümmü Eymen Kız Öğrenci Yurdu öğrencisi Harika Yalçın’ı makamında ağırlayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, şampiyon öğrencilere tablet hediye etti.


Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü İnanç, öğrencilere başarılarının devamını diledi.


Hediye takdimi sırasında konuşan Nevzat İnanç, müdürlüklerine bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını olumlu değerlendirmek adına düzenlenen eğitimlerden birinin de Osmanlıca olduğunu belirterek, “İlimizde yapılan il finali yarışmalarında birinci olarak Ankara’da yapılan Türkiye finalinde ise ilimize kadınlar kategorisinde iki birincilik kazandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Özellikle öğrencilerimizi Osmanlı Türkçesi ile buluşturarak bin yıllık kültür, medeniyet, edebiyat ve tarihimiz hakkında bilgilendiren öğretmenlerimizi ve yurt müdürlerimizi de tebrik ediyorum. Bu ve benzeri eğitimlerimiz bundan sonraki dönemlerde de devam edecektir. Gençlerimizin, kültürümüzü ve tarihimizi doğru şekilde öğrenebilmeleri ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır.


Bizler inanıyoruz ki; geleceğimiz olan gençlerimize fırsatlar ve imkanlar sunuldukça, çok güzel başarılara imza atacaklardır. Öğrencilerimiz ileriki tarihlerde de bakanlığımız tarafından yapılacak olan yarışmalara katılarak, ilimiz adına daha güzel başarılara imza atacaklardır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:10
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray (GS) seçim ne zaman yapılacak?
    1. Galatasaray (GS) seçim ne zaman..
    2. Anadolu Üniversitesi’nde Ceren..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerden..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme..
    6. Hatay'da oryantiring yarışması
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu..
    9. Yeni Zelanda terör saldırısına..
    10. Vezirhanlı çocuklar artık kreşe gidecek
    11. Konya Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
    12. Sınav stresiyle mücadelenin püf..
    13. Nevruz'da PKK skandalı... HDP'liler..
    14. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları..
    15. Cizre’de sel felaketinin bilançosu..
    16. Osmaneli’nde siyasi partilerden gövde..
    17. Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi..
    18. Kayseri Şehir Hastanesi’nde kütüphane..
    19. Rektör Taş, “Yüz Yüze” projesine..
    20. Gerger’deki yaban nergisler yerli..
    21. FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı
    22. Rekortmen annenin zor anları
    23. Gaziantep yüzme tarihinde bir ilk daha
    24. Başkan Özcan; “Niksar’da çiniciliği..
    25. Büyükşehir’den 8 mahalleye millet..
    26. “Küçükbaş hayvanlar TARSİM’le tüm..
    27. TR83 Bölgesi işsizlik oranı
    28. Başkan Uçak Yeşilyurt Mahallesinde..
    29. Türkiye-Moldova maçının muhtemel..
    30. Gazze'de Filistinli tutuklulara destek..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda