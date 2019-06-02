KYK’lı gençler spor turnuvalarında buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler arasında düzenlenen iller arası spor turnuvaları, yapılan finallerle sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimize ne kadar imkan sunarsak, onlar ülkemizi çok daha yukarılara taşıyacaktır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında barınan öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen iller arası spor turnuvaları, yapılan finallerle sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7 branşta yapılan turnuvalarla gençlerin spor yapmalarının yanı sıra birbirleriyle kaynaştığını ifade ederek, “Gençlerimize ne kadar imkan sunarsak, onlar ülkemizi çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bakanlık olarak tüm imkanlarımız gençlerimiz için” diye konuştu.

KYK yurtları, öğrencilerin yüksek öğrenim gördüğü sırada sadece barınma imkanı sunan bir kurum olmaktan çıkıp, eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlerle onların bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunan bir hale dönüştü. Yurtlarda en çok ilgi gösterilen faaliyetlerin başında ise sportif etkinlikler geliyor.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla daha önceki dönemlerde olduğu gibi 2018 -2019 eğitim öğrenim döneminde de sportif turnuvalar düzenlendi. Futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi, badminton ve geleneksel Türk okçuluğu gibi branşlarda iller arası turnuvalar gerçekleştirildi. Türkiye Finalleri öncesinde, gençler, il finali ve iller arası grup elemeleri gibi uzun bir maratondan geçtiler.

Türkiye finalleri farklı illerde gerçekleştirildi

Denizli’de yapılan Futbol Turnuvasında birincilik kupasını Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde etti. Düzce’de gerçekleştirilen Basketbol Turnuvası kız grubunda birincilik kupasını Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkek grubunda ise Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı. Kocaeli’de düzenlenen voleybol turnuvasında birincilik kupasının sahibi Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olurken, Gaziantep’te yapılan Badminton Turnuvasında kız ve erkek gruplarında birincilik kupalarını Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü elde etti. Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Satranç Turnuvasında kız grubunda birincilik madalyasını Sakarya Rahmiye Sultan Öğrenci Yurdundan Emine Topal alırken, erkek grubunda birincilik madalyasını Mersin Yenişehir Öğrenci Yurdundan Mehmet Uslu kazandı. Antalya’da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası kız grubunda birincilik kupasını Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkek grubunda ise Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü elde etti.

“Amacımız öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitede öğrenim gören gençlere barınma, burs ve kredi imkanı sağlamalarının yanı sıra onları, geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla ülke genelindeki yurtlarda faaliyetler düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yurtlarda barınan gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla eğitim, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı. Öğrencilerimizin sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan turnuvalar güzel ve çekişmeli geçti. Farklı illerdeki öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşmalarına vesile olan müsabakaların fair-play ruhuna uygun geçmesinden büyük mutluluk duydum. Turnuvalarda mücadele eden tüm gençlerimizi kutluyor,faaliyetlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“Gençlerimize çok güveniyorum”

Gençlere yönelik yatırımlar açısından üniversitelerin önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimizin, sportif, sanatsal, bilimsel, kültürel birçok faaliyeti gerçekleştirdiği gençlik merkezlerimizi artık üniversitelerimizde açma fikri geliştirdik ve bunu uygulamaya başladık. Ben, gençlerimize çok güveniyorum. Çünkü gençlerimize ne kadar imkan sunarsak, onlar bu ülkeyi, bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaktır. O yüzden bizim bakanlık olarak tüm imkanlarımız gençlerimiz için, üniversitelerimiz için. Biz, bütün imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye hazırız. Bu yüzdendir ki bundan sonra gerçekleştireceğimiz projelerde üniversiteleri baz alacağız” ifadelerini kullandı.