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KYK'li gençler spor turnuvalarında buluştu

- Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında kalan öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla sportif turnuvalar gerçekleştirildi- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Bütün imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye hazırız"

02 Haziran 2019 Pazar 12:21
KYK'li gençler spor turnuvalarında buluştu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı iller arası spor turnuvaları düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KYK yurtları, öğrencilerin yüksek öğrenim gördüğü sırada sadece barınma imkanı sunan bir kurum olmaktan çıkıp, eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlerle onların bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunan bir hale dönüştü.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla daha önceki dönemlerde olduğu gibi 2018-2019 eğitim öğrenim döneminde de sportif turnuvalar gerçekleştirildi. Türkiye finalleri öncesinde gençler, il finali ve iller arası grup elemeleri gibi uzun bir maratondan geçti.


- Türkiye finalleri farklı illerde gerçekleştirildi


Denizli'de yapılan futbol turnuvasında birincilik kupasını Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı. Düzce'de gerçekleştirilen basketbol turnuvasında kız grubunda birincilik kupasını Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkek grubunda ise Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü elde etti.

Kocaeli'de düzenlenen voleybol turnuvasında birincilik kupasının sahibi Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olurken, Gaziantep'te yapılan badminton turnuvasında kız ve erkek gruplarında birincilik kupalarını Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı.

Afyonkarahisar'daki satranç turnuvasında kız grubunda birincilik madalyasını Sakarya Rahmiye Sultan Öğrenci Yurdu'ndan Emine Topal elde ederken, erkek grubunda birinci Mersin Yenişehir Öğrenci Yurdu'ndan Mehmet Uslu oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen geleneksel Türk okçuluğu turnuvasında kız grubunda birincilik kupasını Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkek grubunda ise Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü elde etti.

- Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimize çok güveniyorum"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitede öğrenim gören gençlere barınma, burs ve kredi imkanı sağlamalarının yanı sıra onları, geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla ülke genelindeki yurtlarda faaliyetler düzenlediklerini ifade etti.

Öğrencilerin sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan turnuvaların güzel ve çekişmeli geçtiğini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yurtlarda barınan gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla eğitim, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı. Farklı illerdeki öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşmalarına vesile olan müsabakaların fair-play ruhuna uygun geçmesinden büyük mutluluk duydum. Turnuvalarda mücadele eden tüm gençlerimizi kutluyor, faaliyetlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kasapoğlu, gençlere yönelik yatırımlar açısından üniversitelerin önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizin, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel birçok faaliyeti gerçekleştirdiği gençlik merkezlerimizi artık üniversitelerimizde açma fikri geliştirdik ve bunu uygulamaya başladık. Gençlerimize çok güveniyorum. Gençlerimize ne kadar imkan sunarsak, onlar ülkemizi çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bakanlık olarak tüm imkanlarımız gençlerimiz için. Bütün imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye hazırız. Bu yüzdendir ki bundan sonra gerçekleştireceğimiz projelerde üniversiteleri baz alacağız." değerlendirmesinde bulundu.​

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:21
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
  3. KYK

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