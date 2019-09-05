KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları 2019  sorgula

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yerleştirme sonuçları açıklanmış. KYK yurt başvurusu yaptığı halde ilk tercihinde yerleşemeyen için yedek yerleştirme yapıldı. Son dakika gelişmesine göre, KYK yurt yedek yerleştirme sonuçların açıkladı.

e-Devlet şifresi ile asıl kayıt işlemlerini tamamlayan adayların dışında kalanlar için KYK yurt yedek yerleştirme işlemlerini merak ediyorlardı. Buna göre; KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı.

KYK yurt yedek sonuçları son dakika gelişmesi olarak açıklandı. İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek. KYK yedek yurt sonuçları sorgulamak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. KYK ilk üç yedek yerleştirme sonuçları e-devletten sorgulanabilecek.

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