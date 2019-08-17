KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? e-Devlet KYK başvurusu

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? sorusu üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. KYK yurtları özellikle üniversite eğitimini bulundukları şehir dışında tamamlayacak olanlar tarafından ilgi görüyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

Üniversite eğitimi almaya hak kazanan ya da eğitimlerini sürdüren binlerce kişinin KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili bilgiler araştırdığı konulardan biri olmaya devam ediyor. KYK başvuru kayıt süreci bu yıl da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılacak.

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor.

KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. KYK'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını alacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK’nın yurt ve burs başvuruları hakkında resmi bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.