KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? e-Devlet KYK başvuru tarihi belli oldu

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? sorusu üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. KYK yurtları özellikle üniversite eğitimini bulundukları şehir dışında tamamlayacak olanlar tarafından ilgi görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi Twitter hesabından KYK yurt başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

Üniversite eğitimi almaya hak kazanan ya da eğitimlerini sürdüren binlerce kişinin KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili bilgiler araştırdığı konulardan biri olmaya devam ediyor. KYK başvuru kayıt süreci bu yıl da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlıyor. 26 Ağustos’a kadar başvurularınızı “Dijital Türkiye” (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.