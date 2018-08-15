KYK yurt ücreti ne kadar 2018 / Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ücreti

14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretleri 2018 ne kadar?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurtlarının aylık ücretleri, yarı özel ya da resmi olma durumuna göre 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu başvuru tarihi 2018 KYK kayıtları ne zaman nereden ve nasıl yapılacak