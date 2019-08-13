KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 üniversite yurt başvuruları son dakika başladı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite e-kayıt - e-Devlet üzerinden, bizzat üniversiteye giderek ya da elektronik kayıt üzerinden yapılacak. Üniversite kayıtlarını yapmaya hazırlanan adaylar yurt için ise meraklı gözlerle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının yurt başvuru tarihinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki 2019 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite yurt başvuruları son dakika başladı mı? KYK başvuruları ne zaman? KYK yurt ücretleri ne kadar 2019?

KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? 2019 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıl başvuruların Ekim ayında yapıldığı düşünülecek olursa KYK yurt başvurularının 2019 yılı için Ekim ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. YÖK tarafından belirlenen üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Yani üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bugün yani 22 Temmuz’da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz tarihinde sona erecek. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Ancak üniversite kayıt tarihi göz önüne alındığında tercih sonuçlarının da en geç 16 Ağustos Cuma günü açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK yurt başvurusu yapma

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK yurt başvurusu için istenen belgeler neler?

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

Yabancı öğrenciler için KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılmak üzere bildirilen Türkiye Burslusu öğrenciler,

T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı’nın imzalamış oldukları Mutabakat Zaptı neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Afganistan Hükümeti Burslusu öğrenciler,

06.10.2016 tarihinde T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Yükseköğretim Kurulu Burslusu öğrenciler,

KYK yurt ücretleri ne kadar?

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.