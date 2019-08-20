KYK yurt başvuru ücreti ne kadar? KYK yurt sorgulama ekranı Kredi Yurtlar Kurumu başvuru işlemleri nasıl yapılır

KYK yurt haberleri. Üniversite öğrenci adaylarının beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvurularını e devlet üzerinden 26 Ağustos’a kadar yapılacak. KYK yurt sorgulama ekranı. KYK başvuru işlemleri nasıl yapılır sorusunun yanında sıkça sorular soruların başında KYK yurdunda kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne kadardır? sorusu gelmekte. İşte detaylar.

Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren öğrencilerden aylık yurt ücreti farklı olarak talep edilmemektedir. Sadece ilk kayıt ücretinde ödenen güvence bedeli istisnadır. Bu istisna ise eğer öğrencinin kaydı “yurt ücretini ödemediği” için silinirse ve bu öğrenci kaydının silindiği aynı öğretim dönemi içinde tekrar müracaat eder ve yurt yerleştirmesi yapılırsa güvence bedeli İKİ KAT olarak alınmaktadır. Talep eden öğrenciye öğretim yılı bitiminde güvence bedelinin BİR KATI iade edilir.

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