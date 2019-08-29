KYK yurt başvuru sonuçları son dakika açıklandı sonuc.kyk.gov.tr

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusunda bulananların merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları son dakika olarak açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK yurt başvuruları sona ererken sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS tercihlerinin açıklanmasının akabinde çeşitli şehirlerde üniversite kazanan yüz binlerce öğrenci, devlet yurtlarında barınma ihtiyacını gidermek için işlemlerini tamamladı. Öğrenciler şimdi ise KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu doğrultuda, '2019 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından devlet yurdu başvuru sonuçları hakkında süreci derledik.

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