Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Üniversite öğrencileri için büyük önem arz eden KYK Yurt sonuçları açıklandı.

KYK sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının gelmesiyle birlikte başvuruda bulunan öğrencilerin yerleşip yerleşemedikleri ortaya çıktı Asil listede adı yer almayan ve yedek listede bulunan adaylar kendilerine sıra geldiği dönemde kayıtlarını yaptırabilecekler.

KYK yurt ücreti nasıl ödenir?

Kyk yurt ücretli aylık olarak ödenmektedir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınmaktadır. Yurt kayıdını sildirmek istediğinizde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilmektedir.

Yurt ücreti en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka üzerinden ödenir.