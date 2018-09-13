KYK yurt açılış tarihleri 2018

KYK yurt başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanmasından sonra KYK yurtlarında kalacak öğrenci adayları KYK yurtları ne zaman açılacak merak konusu olmuştu. KYK’nın resmi twitter hesabından KYK yurtların ne zaman açılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulunuldu. İşte KYK yurtların açılma tarihi.

YURTLARIN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Resmî Twitter Hesabı'ndan yapılan açıklamaya göre yurtlar, 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam edecek. Kurumun hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Gençler! Sizler için 7/24 çalışıyoruz. Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile huzur, güven ve konforunuz için #KYKYurtları17EylüldeAçılıyor"