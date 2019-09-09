KYK yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? KYK 2. yurt ek yerleştirme sonuçları

KYK 2. yurt ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin müjdeli haber geldi. KYK yurt sonuçları açıklandı. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala barınma sorunun çözmek isteyen öğrenciler ikinci yedek yurt başvuru sonuçlarını araştırıyor. KYK yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KYK 2. yurt ek yerleştirme sonuçları...

KYK 2. yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK ikinci yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

KYK 3. yedek yerleştirme sonıçları ne zaman açıklanacak?

Üçüncü yedek yerleştirme ise 12 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulacak.

KYK 2. yurt ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız

KYK ilk kayıt ücreti nasıl ödenir?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.