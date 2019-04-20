KYK Voleybol Turnuvası’nda şampiyon Bilecik oldu 33.

33. İller Arası KYK Voleybol Turnuvasında 8 takımın katıldığı müsabakalar sonucu Bilecik Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, bölge şampiyonasını birincilik ile tamamlayan takım ile duyduğu gururu belirterek, Kocaeli ilinde başlayacak olan şampiyonluk müsabakalarında genç sporculara başarı temennilerini iletti.

Öte yandan, çeşitli şehirlerde oynanan bölge müsabakalarının ardından Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına kalan başarılı sporcuların Türkiye şampiyonluğu için Kocaeli’nde parkeye çıkacağı belirtildi.

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